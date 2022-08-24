Нафта дешевшає: побоювання щодо скорочення видобутку ОПЕК+ зникають

Ціни на нафту впали в середу після зростання майже на 4% попереднього дня через зниження побоювань щодо неминучого скорочення видобутку ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 40 центів, або на 0,4%, до 98,82 доларів за барель до 03:37 GMT після зростання на 3,9% у вівторок.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 27 центів, або на 0,29%, до 93,47 доларів за барель, підскочивши на 3,7% напередодні.

Причини

Ціни на Brent і WTI різко зросли у вівторок після заяви міністра енергетики фактичного лідера ОПЕК Саудівської Аравії, який допустив можливість скорочення поставок, щоб збалансувати ринок, який він назвав "шизофренічним".

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"Хоча коментар Абдулазіза бін Салмана, можливо, досяг більшого, ніж встановлення нижнього рівня цін на нафту, ми очікуємо, що він буде відповідати закону зменшення прибутку, якщо за ним не послідують додаткові сигнали чи дії з боку ОПЕК+ щодо обмеження видобутку", - сказав аналітик Vanda Insights Вандана Харі.

Оскільки ОПЕК+ уже постачає приблизно на 2,8 млн барелів на день менше своєї місячної цілі, математика скорочення видобутку буде складнішою, ніж зазвичай, не кажучи вже про політику, додав Харі.

Потенційне скорочення видобутку в ОПЕК+ може бути неминучим і, швидше за все, збігається з поверненням Ірану на нафтові ринки, якщо ця країна укладе ядерну угоду із Заходом, повідомили Reuters у вівторок дев’ять джерел в ОПЕК.

Високопоставлений чиновник США повідомив Reuters у понеділок, що Іран відмовився від деяких своїх основних вимог щодо відновлення угоди.

"Зростання у вівторок було перебільшеним, оскільки багато інвесторів знали, що для того, щоб іранська нафта потрапила на міжнародний ринок, знадобиться кілька місяців, навіть якщо буде укладено угоду про відновлення ядерної угоди з Тегераном, що означає, що ОПЕК+ не скоротить видобуток так швидко", - сказав головний аналітик Fujitomi Securities Казухіко Сайто.

Економічна правда