Обменники обязаны иметь камеры видеонаблюдения с 1 сентября

Пункты обмена валют должны до 31 августа оборудовать помещение системами технологического видеоконтроля, раньше они должны были это сделать до 3 августа.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Требования касаются помещений всех небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи, осуществляющих торговлю валютными ценностями.

В конце июля регулятор сделал условия работы пунктов обмена валют более жесткими. Прежде всего, им запретили публиковать курс валют на табло на улицах, эта информация должна размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.

Одним из пунктов, введенных тогда НБУ, было требование проведения процесса купли-продажи валют должно исключительно за видеонаблюдение. Она вступала в силу с 3 августа.

"Учитывая условия военного положения и обращения участников рынка, Национальный банк продлил этот срок до 31 августа 2022 года", - сообщил регулятор.