С начала войны в Украине открылось почти 150 тысяч новых бизнесов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину зарегистрировали почти 150 тысяч новых бизнесов.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Отмечается, что 132 тысячи из них составляют ФЛП и более 14 тысяч – юридические лица.

Кроме того, ежемесячно растет количество регистраций новых бизнесов. Наибольший показатель зафиксирован в первую неделю августа - 5306 новых ФЛП.

Для сравнения, в последнюю неделю до вторжения России было зарегистрировано 5231 новых ФЛП.

"В общей сложности с момента возобновления работы ЕГР и возможности регистрации новых бизнесов в начале апреля было зарегистрировано 132 тысячи фопов. На данный момент в Украине работает 1,9 млн ФЛП", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что за время с 24 февраля заметно изменились направления деятельности малого и среднего бизнесов. По состоянию на конец августа больше всего регистрируют ФЛП, связанные с розничной и оптовой торговлей.

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В общей сложности предприниматели по этому КВЭД составили 30% от всех новых фопов, открытых за полгода активной фазы войны. КВЭДы, связанные с ІТ-сферой, теперь сдвинулись с топовых позиций.

Также за последние полгода было зарегистрировано более 14 тысяч юридических лиц. На первых местах по количеству регистраций оказались компании, оказывающие социальную помощь, занимающиеся оптовой торговлей и деятельностью общественных организаций.

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