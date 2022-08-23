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Регулятор утвердил механизм определения стоимости акций при эмиссии во время войны

Вторник, 23 августа 2022, 16:45 - Алексей Павлыш

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение об особенностях определения рыночной стоимости акций в процессе их эмиссии на период действия военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

Регулятор установил, что при эмиссии акций общества, 100 процентов которого принадлежит одному лицу, рыночная стоимость акций может определяться на основании отчета независимого оценщика, составленного в соответствии с международными стандартами оценки.

Решение Комиссии вступило в силу с момента его опубликования на официальном веб-сайте.

Напомним:

С 8 августа Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сняла почти все ограничения на осуществление сделок на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены с началом большой войны.

Экономическая правда

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