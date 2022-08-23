Крупнейший польский производитель удобрений сократил производство из-за цен на газ

Крупнейшая химическая компания Польши Grupa Azoty прекратила производство некоторых своих ключевых продуктов, таких как азотные удобрения и капролактам, и сократила производство аммиака из-за рекордных цен на газ.

Об этом пишет Bloomberg.

"Текущая ситуация на рынке природного газа, определяющая рентабельность добычи, исключительна, полностью независима от компании, и ее невозможно было предусмотреть ранее", - говорится в заявлении Grupa Azoty во вторник.

Компания не уточняет, как долго будут продолжаться эти меры.

На фоне этой новости акции Grupa Azoty упали на 10%.

"Контролируемый государством холдинг до сих пор пытался избегать сокращения производства удобрений даже после того, как европейские цены на газ в этом году выросли более чем в четыре раза, поскольку сокращение поставок из России вызвало энергетический кризис.

Yara International ASA, норвежский аналог Azoty, в прошлом месяце сократила производство", - пишет агентство.

ВИДЕО ДНЯ

"Это заявление очень негативное, но ожидаемое, поскольку производство удобрений по столь высоким ценам на газ просто не окупается", - сказал аналитик Bank Pekao SA Кшиштоф Козель.

Grupa Azoty называет себя вторым крупнейшим производителем минеральных удобрений в ЕС. Компания является одним из крупнейших покупателей природного газа в Польше, потребляя более 20 гигаватт-часов топлива ежегодно.

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что Grupa Azoty имеет достаточно запасов, чтобы обеспечить удобрениями для осенней посевной. Он выразил надежду на стабилизацию газового рынка, поскольку Польше также "надо думать о весенней посевной".

Напомним:

В понедельник биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили отметку в 3000 долл. за тысячу кубометров: на фоне заявления "Газпрома" об остановке "Северного потока-1" из-за ремонта.

Экономическая правда