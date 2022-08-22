Цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили отметку в 3000 долл. за тысячу кубометров: на фоне заявления "Газпрома" об остановке "Северного потока-1" из-за ремонта.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цены растут более чем на 19% - днем ​​22 августа стоимость газа достигла 3024 долл. за тысячу кубометров.

Ранее, на фоне заявления "Газпрома" об остановке "Северного потока-1" из-за ремонта спотовая цена газа в Европе, утром в понедельник продолжила рост и впервые с марта 2022 года превысила отметку в 2800 долларов за тысячу кубометров.

После объявления "Газпромом" остановки поставок газа через газопровод "Северный поток" на три дня цены сразу взлетели на 7% до 2800 долларов за тысячу кубов и приблизились к новому историческому рекорду.

Высокие цены на голубое топливо удерживаются со вторника, когда "Газпром" заявил, что зимой котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов. Чрезвычайно дорогие контракты обусловлены растущим сокращением поставок из России, что ставит под угрозу своевременное наполнение хранилищ в Европе накануне отопительного сезона и его стабильное прохождение.

Последний ценовой рекорд был установлен в начале марта, когда вторжение России в Украину всколыхнуло рынки. В то же время котировки краткосрочно прыгнули до 270 евро за МВт-час, или 2876 долларов за тысячу кубометров, что и является действующим рекордом.

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Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В середине июля Газпром уже останавливал поставки "Северным потоком-1" из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

Экономическая правда