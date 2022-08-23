Болгария будет вести переговоры о возобновлении поставок от "Газпрома"

Правительство Болгарии начнет переговоры о возобновлении поставок газа по контракту с "Газпромом".

Об этом заявил министр энергетики Болгарии Росен Христов, сообщает "Свободная Европа".

По его словам, возобновление переговоров с российским "Газпромом" по поставкам газа неизбежно.

Более того, чиновник обвинил предыдущее правительство в прекращении поставок от "Газпрома".

"Мы довели отношения с Россией до предела. Такого никогда не было. Мы выслали всех дипломатов. Мы прекратили любое общение, сохранялись какие-то безобразные файлы", – сказал Христов.

В июне Болгария выслала 70 российских дипломатов и чиновников по подозрению в шпионаже.

Это заявление Христов произнес через день после того, как посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что российский газ можно оплачивать "только в рублях" и других препятствий для поставок от "Газпрома" нет.

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Напоминаем:

Правительство Болгарии решило принять лишь одну из согласованных семи поставок сжиженного газа от американской компании Cheniere, несмотря на то, что цена почти на 30 евро ниже, чем на европейских газовых биржах.

10 августа в столице Болгарии Софии прошла акция против риска того, что временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, заключит новое соглашение с российским "Газпромом".