IMAX официально покинула Россию

Корпорация IMAX полностью ушла с российского рынка с 1 июня, но об этом стало известно только сейчас.

Об этом сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров в России Роман Исаев, передает российское оппозиционное СМИ "Настоящее время".

"Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ​​ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента из Восточной Европы, Индии и Ближнего Востока, базировавшегося в Москве , переехало в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России больше не работает", – заявил он.

IMAX Corporation – канадская компания, занимающаяся технологиями развлечений. Основная специализация – кинотехнологии и широкоформатные кинопрезентации. IMAX имеет более 1500 кинотеатров в более чем 80 странах. В России сеть IMAX имела 49 залов.

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