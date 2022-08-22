Цены на электроэнергию в Германии впервые в истории выросли до 700 евро

Базовая цена на электроэнергию в Европе подскочила более чем на 25% в понедельник и впервые превысила 700 евро за мегаватт-час.

Об этом пишет Bloomberg.

При этом такой уровень цен примерно в 14 раз превышает среднесезонный показатель за последние пять лет.

Интенсивный рост вызван новыми беспокойствами по поставкам газа "Северным потоком-1".

В то же время, цена французского контракта подскочила на 16% до 840 евро.

А голландский контракт на месяц вперед вырос на 17% и составил €286,06 за мВт-ч в 15:22 в Амстердаме.

Напомним:

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Цены на электроэнергию в Европе подскочили к новому рекорду из-за удорожания природного газа, усугубив энергетический кризис, угрожающий погрузить еврозону в рецессию.

Риск рецессии в еврозоне достиг наивысшего уровня с ноября 2020 года – вероятность спада экономики в течение двух кварталов подряд выросла до 60% с 45% в предварительном исследовании.

Экономическая правда