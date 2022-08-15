Цены на электроэнергию в Европе подскочили к новым максимумам – Bloomberg

Цены на электроэнергию в Европе подскочили к новому рекорду из-за удорожания природного газа, усугубив энергетический кризис, угрожающий погрузить еврозону в рецессию.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, тарифы на электроэнергию на следующий год в Германии выросли на 3% – до 474 евро за МВт-час, по данным European Energy Exchange. Это почти в шесть раз больше, чем в прошлом году, при этом за последние два месяца цена удвоилась.

Отмечается, что рынком двигает опасения из-за нехватки газа в Европе, что не позволит производить достаточное количество электроэнергии этой зимой.

При этом атомные мощности Франции чрезвычайно низки, что сокращает возможность экспорта электроэнергии в ближайшие месяцы.

"Рост цен на энергоносители влияет на счета для домохозяйств и затраты на все: от производства пищи до нагрева стекла. Энергокризис влечет за собой инфляцию по всей Европе, подталкивая рост потребительских цен к двузначным цифрам", - пишет агентство.

Кроме этого, в Британии за месяц оптовая цена электроэнергии за месяц выросла примерно в семь раз до примерно 591 фунта стерлингов (713 долларов) за мегаватт-час.

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"Правительства европейских стран рассматривают меры по облегчению давления и последствиям роста цен на энергоносители для экономик", - говорится в сообщении.

По словам аналитика Rystad Energy AS Фабиана Роннингена, нет четких признаков прекращения "экстремального" роста цен. По его словам, низких ядерных, гидроэнергетических и угольных мощностей континента недостаточно для того, чтобы облегчить это давление.

Напомним:

Риск рецессии в еврозоне достиг наивысшего уровня с ноября 2020 года – вероятность спада экономики в течение двух кварталов подряд выросла до 60% с 45% в предварительном исследовании.

Экономическая правда