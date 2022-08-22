"Херсоноблэнерго" будет готовить иски к России о возмещении убытков

В "Херсоноблэнерго" собираются отсудить в России ущерб, нанесенный полномасштабным вторжением.

Об этом заявил президент компании VS Group Management Николай Лавренко в интервью delo.ua.

По предварительным оценкам, из-за полномасштабного вторжения России было уничтожено минимум 30% имущества "Херсоноблэнерго". В частности, оккупанты полностью разбомбили подстанции стоимостью 10 миллионов долларов.

"Для того, чтобы понять весь объем убытков, нужно уволить Херсонщину. Когда будет проведена оценка с регулятором, и мы поймем объемы нужных инвестиций на восстановление, тогда будем вместе с государством обсуждать, откуда и как их привлекать. Судебные иски непременно будут". Юристы уже готовят соответствующую документацию", – сказал Лавренко.

Кроме того, после захвата "Херсоноблэнерго" в конце июня российские оккупанты разворовали весь транспорт предприятия.

Напоминаем:

Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора не удалось арестовать энергоактивы группы VS Energy, связанной с замглавы Госдумы РФ Александром Бабаковым и его партнерами.

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Прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин просил признать пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго вещественными доказательствами в уголовном производстве и наложить на них арест.

Следствие заявило суду, что представители VS Energy противоправно консолидировали часть объектов энергетической инфраструктуры Украины и в течение длительного времени наносили ущерб Украине, взрывали ее суверенитет и территориальную целостность.

В материалах суда отмечено, что VS Energy связана с российской преступной организацией "Лужники".

Во главе ее, по данным следствия, стоят бывший президент ФК "ЦСКА" Евгений Гинер, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков и Михаил Воеводин, который, по информации Интерпола, имеет статус так называемого вора в законе и известен по прозвищу Миша Лужнецкий.

Однако суды обеих инстанций отказались арестовать корпоративные права облэнерго.





