Правоохранительные органы не сумели арестовать энергоактивы российской группы VS Energy

Александр Бабаков Госдума рф

Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора не удалось арестовать энергоактивы группы VS Energy, связанной с замглавы Госдумы РФ Александром Бабаковым и его партнерами.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на единый судебный реестр.

Прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин просил признать пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго вещественными доказательствами в уголовном производстве и наложить на них арест.

Следствие заявило суду, что представители VS Energy противоправно консолидировали часть объектов энергетической инфраструктуры Украины и в течение длительного времени наносили ущерб Украине, подрывали ее суверенитет и территориальную целостность.

В материалах суда указано, что VS Energy связана с российской преступной организацией "Лужники".

Во главе ее, по данным следствия, стоят бывший президент ФК "ЦСКА" Евгений Гинер, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков и Михаил Воеводин, который, по информации Интерпола, имеет статус так называемого вора в законе и известен под кличкой Миша Лужнецкий.

Однако суды обеих инстанций отказались арестовать корпоративные права облэнерго.

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Свое решение они мотивировали тем, что прокурор и следствие не смогли предоставить достаточных доказательств для подтверждения своего ходатайства. Соглашения по приобретению акций облэнерго в свое время были согласованы с Антимонопольным комитетом, а ни одно должностное лицо компаний не получило подозрения.

Бабаков, Гинер и Воеводин контролируют не только пять областных энергораспределительных предприятий, но и запорожское предприятие Днепроспецсталь и крупную сеть гостиниц Premier Hotels&Resorts, среди которых пятизвездочные Премьер-палац в Киеве и Премьер-отель в Одессе, Первый инвестиционный банк.