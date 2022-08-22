Цены на газ в Европе превысили 2800 долларов за тысячу кубометров

На фоне заявления "Газпрома" об остановке "Северного потока-1" из-за ремонта спотовая цена газа в Европе утром в понедельник продлила рост и впервые с марта 2022 года превысила отметку в 2800 долларов за тысячу кубометров.

Об этом говорится в данных биржи ICE.

Газ подорожал уже более чем на 8%: стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 2866 долл. за тысячу кубометров.

При этом, с начала августа средняя цена на TTF составляла 2230 долл., в июле газ торговался в среднем по 1764 долл. за тысячу кубометров.

Между тем, в Германии предупредили, что Москва может еще больше сократить поставки и повторили призыв к экономии энергии, пишет Bloomberg.

"У нас впереди очень критическая зима. Мы должны ожидать, что Путин и дальше будет сокращать поставки газа", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

Напомним:

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После объявления "Газпромом" остановки поставок газа через газопровод "Северный поток" на три дня цены сразу взлетели на 7% до 2800 долларов за тысячу кубов и приблизились к новому историческому рекорду.

Высокие цены на голубое топливо удерживаются со вторника, когда "Газпром" заявил, что зимой котировки могут вырасти до 4000 долларов за тысячу кубов. Чрезвычайно дорогие контракты обусловлены растущим сокращением поставок из России, что ставит под угрозу своевременное наполнение хранилищ в Европе накануне отопительного сезона и его стабильное прохождение.

Последний ценовой рекорд был установлен в начале марта, когда вторжение России в Украину всколыхнуло рынки. В то же время котировки краткосрочно прыгнули до 270 евро за МВт-час, или 2876 долларов за тысячу кубометров, что и является действующим рекордом.

Хотя "Газпром" утверждает, что возобновит поставки после технического обслуживания, стремительный рост цен на контракты сигнализирует неуверенность рынка в таких обещаниях. В середине июля Газпром уже останавливал поставки "Северным потоком-1" из-за нужды в техобслуживании, и тогда ряд топ-чиновников ЕС выражали готовность к тому, что потоки газа не восстановятся.

Экономическая правда