Bosch ищет покупателей на свои российские активы – СМИ

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы – активами уже интересовались несколько российских ритейлеров.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке электроники.

Отмечается, что российская структура немецкой Bosch (ООО "БСХ Бытовые приборы", производящая в России холодильники и стиральные машины) ищет покупателей на два завода, находящихся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом.

Большинство комплектующих предприятия получали из ЕС. В работающем состоянии они, по словам собеседника газеты, стоят 65-75 млн евро.

"Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше", - отметил источник, добавив, что предприятия "специализированы под технологии Bosch".

"Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, не приносящими прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки", - подтвердил другой источник, добавив, что ряд компаний, среди которых российские ритейлеры, интересовались предприятиями, но "цена показалась завышенной".

В Bosch заявили, что не комментируют слухи.

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Напоминаем:

Немецкий производитель электромеханической индустриальной и бытовой техники Bosch заявил, что остановил поставки бытовой техники из ЕС в РФ.

Сообщалось, что Bosch останавливает два завода по производству бытовой техники в Санкт-Петербурге, ведь нет поставок из Европы, они отрабатывают свои запасы.

Экономическая правда