Россия крупнейший поставщик нефти в Китай в июле

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Согласно данным Главного таможенного управления Китая импорт нефти из России составил 7,15 млн. тонн, что на 7,6% больше, чем год назад.

Об этом сообщает Reuters.

Российские поставки в июле, составляющие примерно 1,68 млн баррелей в сутки, были ниже майского рекорда – около 2 млн баррелей в сутки.

В настоящее время Китай является самым крупным покупателем нефти в России.

С начала этого года импорт нефти из России составил 48,45 млн. тонн, что на 4,4% больше, чем в прошлом году, однако он еще отстает от Саудовской Аравии, которая поставила 49,84 млн. тонн.

Значительные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые в годовом исчислении упали на 27% и на 58% соответственно.

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Второй по объему импорта является поставившая Саудовская Аравия до 6,56 млн тонн, или 1,54 млн баррелей в сутки.

Напомним:

Импорт российского угля в Китай в июле увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг наибольшего уровня за последние пять лет.

Нефтеперерабатывающий завод Schwedt, частично принадлежащий российской "Роснефти", начал перерабатывать американскую нефть, смешанную с российской нефтью Urals.