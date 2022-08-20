Імпорт російського вугілля до Китаю у липні досяг 5 річного максимуму

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Імпорт російського вугілля до Китаю у липні збільшився на 14% у порівнянні з минулим роком і досяг найбільшого рівня за останні п'ять років.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Китай імпортував з Росії 7,42 мільйона тонн вугілля. Це був найвищий місячний показник з початку 2017 році. У червні та липні 2021 року імпорт вугілля склав 6,12 млн тонн та 6,49 млн тонн відповідно.

Західні країни уникали російського вугілля напередодні набуття чинності санкцій ЄС щодо чорного золота РФ. Заборона змусила Росію продавати вугілля зі знижками таким країнам як Китай та Індія.

Російське енергетичне вугілля з теплотворною здатністю 5500 кілокалорій (ккал) наприкінці липня коштувало близько 150 доларів за тонну на основі вартості та фрахту, тоді як вугілля такої ж якості в австралійському порту Ньюкасла оцінювалося в понад 210 доларів за тонну наприкінці липня.

Деякі китайські трейдери очікують, що в четвертому кварталі до Китаю надходитиме більше російського вугілля, коли комунальні підприємства на півночі Китаю створять запаси для зимового опалювального сезону.

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Натомість липневі індонезійські поставки, в основному дешевого енергетичного вугілля низької якості з теплотворною здатністю нижче 3800 ккал, склали 11,7 млн ​​тонн. Це на 22% більше, ніж у червні, але на 40% менше, ніж роком раніше. Китай скоротив загальний імпорт вугілля в останні місяці на тлі різкого зростання внутрішнього виробництва.

Додається, що митні дані Китаю показали нульове відвантаження вугілля з Австралії в липні.

Нагадаємо:

В ЄС 1 серпня набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії - такий захід включили в п'ятий пакет санкцій, ухвалений 7 квітня 2022 року.