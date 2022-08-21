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В крупнейшем порту Великобритании начался восьмидневный страйк 

Воскресенье, 21 августа 2022, 14:56 - Экономическая правда
 
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Около 1900 работников порта Felixstowe начали восьмидневную забастовку из-за недовольства собственной зарплатой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Профсоюз заявил, что остановка будет иметь большое влияние на порт, обрабатывающий около четырех миллионов контейнеров в год с 2000 судов.

Felixstowe обрабатывает около половины контейнерных грузов, поступающих в Великобританию. Забастовка может привести к тому, что суда придется перенаправлять в другие порты страны или Европы.

Однако источник Bloomberg в порту заявил, что забастовки будут "неудобством, а не катастрофой", поскольку цепочка поставок сейчас привыкла к сбоям после пандемии.

Руководители профсоюза требуют повышения зарплат для работников порта из-за стремительной инфляции в стране. Они уверяют, что Felixstowe чрезвычайно прибыльны. Последние данные показывают, что в 2020 году они получили 61 млн. фунтов стерлингов прибыли, а его материнская компания, CK Hutchison Holding Ltd, в том же году раздала 99 млн. фунтов стерлингов своим акционерам.

Руководство порта уверяет, что они готовы сесть за стол переговоров с представителями рабочих по решению вопроса индексаций низкооплачиваемых рабочих в этом году.

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Напомним:

Десятки тысяч железнодорожников в Великобритании бастуют после того, как переговоры не смогли разрешить спор по оплате и условиям труда.

Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла годового уровня 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года по сравнению с показателем в 9,4% в июне.

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