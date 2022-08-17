Інфляція у Британії сягнула максимуму з 1982 року

Інфляція споживчих цін у Великій Британії досягла річного рівня 10,1% у липні, що є найвищим показником з лютого 1982 року, порівняно з показником в 9,4% у червні.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційні дані.

При цьому, ріст інфляції перевищив усі прогнози опитаних Reuters економістів, які очікували зростання інфляції до 9,8% у липні.

Раніше цього місяця Банк Англії підвищив свою ключову процентну ставку на 0,5 в.п. до 1,75% - це перше підвищення на 0,5 в.п. з 1995 року.

Також Центробанк прогнозує, що інфляція досягне піку в 13,3% у жовтні, коли ціни на електроенергію для домогосподарств підвищаться.

Дані Управління національної статистики в середу показали, що ціни в липні зросли на 0,6% порівняно з червнем без урахування сезонних факторів, тоді як річний рівень інфляції роздрібних цін досяг 12,3%, що є найвищим показником з березня 1981 року.

"Взяття під контроль інфляції є моїм головним пріоритетом, і ми вживаємо заходів шляхом сильної, незалежної монетарної політики, відповідальних рішень про податки та витрати, а також реформ для підвищення продуктивності та зростання", - сказав міністр фінансів Надхім Захаві, коментуючи дані про інфляцію.

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Стрімке зростання цін на енергоносії в Європі після вторгнення Росії в Україну є головною рушійною силою інфляції та, ймовірно, призведе Британію до тривалої, хоча й неглибокої, рецесії цього року, за даними Банку Англії.

Нагадаємо:

Інфляція споживчих цін у Великій Британії досягла річного рівня 9,4% у червні, у порівнянні з показником у 9,1% у травні.

Економічна правда