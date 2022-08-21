Украинские фермеры в Луганской области вынуждены продавать молоко за бесценок
Оккупанты в Луганской области предлагают украинским фермерам по 7 рублей за литр молока.
Об этом сообщает глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
Он отмечает, что местные фермеры говорят, что молоко лучше вылить, чем продавать. Однако при отсутствии других возможностей сбыта продукции согласны с условиями оккупантов.
"Такие смешные суммы даже не позволяют работать в "ноль". Действительно, дешевле остановиться, но в области животноводства моментально это сделать невозможно", – добавляет Гайдай.
Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития Луганской ОГА, в прошлом году за литр молока фермерам предлагали по 20 гривен, что в семь-восемь раз больше, чем предлагается сейчас.
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