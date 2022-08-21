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Российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию во избежание санкций – Минфин США

Воскресенье, 21 августа 2022, 12:34 - Экономическая правда
 
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Минфин США выразил обеспокоенность по поводу использования Россией Турции для обхождения санкций.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо обсудил с турецким коллегой текущие усилия по внедрению и обеспечению выполнения широких многосторонних санкций, наложенных на Россию за ее вторжение в Украину

"Заместитель министра Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию во избежание санкций, введенных Соединенными Штатами и 30 странами", — говорится в сообщении.

В ходе разговора американская сторона заверила Турцию в том, что она заинтересована в успехе турецкой экономики и развитии двустороннего партнерства по защите целостности банковского сектора.

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Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир" заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Сочи.

Россия США санкции
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