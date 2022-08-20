Почти в половине штатов США уровень безработицы снизился до 3% и ниже

Уровень безработицы в июле снизился более чем в половине американских штатов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Министерства труда в 28 штатах уровень безработицы ниже среднего национального уровня в 3,5% - это самый низкий показатель за пять десятилетий, а в 26 штатах уровень безработицы упал до рекордно низкого уровня в этом году.

Самый низкий уровень безработицы в прошлом месяце был в Миннесоте – 1,8%, за ней следуют Небраска, Нью-Гэмпшир и Юта – по 2%. Однако в Кентукки и Теннесси количество работающих упало с июня на 11 400 и 12 400 соответственно.

В девяти штатах, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси, количество рабочих мест на строительстве сократилось по сравнению с годом ранее. Этот сектор считается чувствительным к процентным ставкам, которые в текущем году Федеральная резервная система повысила на 225 базисных пунктов, чтобы противостоять инфляции.

Добавляется, что количество рабочих мест на строительстве также сократилось в Миннесоте по сравнению с годом ранее, но это может быть просто из-за нехватки работников, которые бы их восполнили. Бюро статистики труда сообщает, что в штате открыто более 200 тысяч вакансий.

ВИДЕО ДНЯ

Техас, Калифорния и Флорида возглавили страну по росту рабочих мест в строительстве с общим приростом более 113 000 работников.

В Кентукки и Теннесси количество работающих упало на 11 400 и 12 400 соответственно с июня.

Напомним:

Илон Маск считает неизбежным будущую рецессию экономики США, однако добавляет, что некоторые макроэкономические проблемы решатся самостоятельно.