Почти в половине штатов США уровень безработицы снизился до 3% и ниже
Уровень безработицы в июле снизился более чем в половине американских штатов.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным Министерства труда в 28 штатах уровень безработицы ниже среднего национального уровня в 3,5% - это самый низкий показатель за пять десятилетий, а в 26 штатах уровень безработицы упал до рекордно низкого уровня в этом году.
Самый низкий уровень безработицы в прошлом месяце был в Миннесоте – 1,8%, за ней следуют Небраска, Нью-Гэмпшир и Юта – по 2%. Однако в Кентукки и Теннесси количество работающих упало с июня на 11 400 и 12 400 соответственно.
В девяти штатах, включая Нью-Йорк и Нью-Джерси, количество рабочих мест на строительстве сократилось по сравнению с годом ранее. Этот сектор считается чувствительным к процентным ставкам, которые в текущем году Федеральная резервная система повысила на 225 базисных пунктов, чтобы противостоять инфляции.
Добавляется, что количество рабочих мест на строительстве также сократилось в Миннесоте по сравнению с годом ранее, но это может быть просто из-за нехватки работников, которые бы их восполнили. Бюро статистики труда сообщает, что в штате открыто более 200 тысяч вакансий.
Техас, Калифорния и Флорида возглавили страну по росту рабочих мест в строительстве с общим приростом более 113 000 работников.
В Кентукки и Теннесси количество работающих упало на 11 400 и 12 400 соответственно с июня.
Напомним:
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