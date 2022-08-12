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Wizz Air, який відновить рейси до Москви, виділив ще 100 тисяч безкоштовних квитків для українців

П'ятниця, 12 серпня 2022, 13:13 - Економічна правда
 
Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Угорський лоукостер Wizz Air запропонує ще 100 тисяч безкоштовних квитків для громадян України.

Про це йдеться на сайті авіаперевізника.

Пропозиція розповсюджується на всі рейси континентальної Європи та Великої Британії. Квитками можна буде скористатися для подорожей з 15 вересня по 8 грудня цього року.

Забронювати рейс за схемою безкоштовних квитків можна за посиланням.

Нагадуємо:

Угорська бюджетна авіакомпанія WizzAir з жовтня відновить польоти з Абу-Дабі до Москви.

У березні Wizz Air вирішив надати 100 тисяч безкоштовних квитків для українців, які тікають від війни.

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