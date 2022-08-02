Новости 2 августа: первое судно с украинским зерном в Турции, бюджету не хватает международной помощи

О помощи. В настоящее время иностранные партнеры пообещали Украине почти 34 млрд долл. финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий, наибольшую поддержку оказывают США и ЕС.

Об ипотеке. С 1 октября в Украине должна заработать программа Доступная ипотека под 3%, на первом этапе ею смогут воспользоваться четыре категории украинцев.

О зерне. Первый зерновоз, накануне отправившийся из украинской Одессы, приплыл к побережью Турции во вторник

О ЕС. Европейский союз предоставил Украине в полном объеме первый транш в размере 1 миллиарда евро новой экстренной новой макрофинансовой помощи. Это часть пакета в 9 млрд евро.

О дефолте. НАК "Нафтогаз" направил запрос держателям еврооблигаций по отсрочке выплат по ним на два года подобно условиям реструктуризации суверенного внешнего долга Украины

Эксклюзивы ЭП

Председатель Госинспекции градостроительства: Лоббировать интересы строящих людей – большая честь

Как руководитель строительной инспекции будет балансировать интересы общины и бизнеса, что противопоставит нарушениям и будет способствовать большому восстановлению страны.