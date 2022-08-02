ЕС нарастил импорт дизтоплива из России в июле на 20%

Страны Евросоюза в июле увеличили импорт дизельного горючего из России на 22% по сравнению с прошлым годом, что подчеркивает зависимость блока от российских энергоресурсов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на группу отслеживания танкеров Vortexa.

В июле регион импортировал около 700 тысяч баррелей топлива из России, что больше, чем в предыдущем месяце, и на 22% больше по сравнению с июлем прошлого года.

Такая динамика подчеркивает усиливающуюся в последние годы зависимость ЕС от энергоресурсов с государства-агрессора. Импорт дизтоплива из РФ составляет более половины общего импорта в регион – ГП используют автотранспортные группы, владельцы автомобилей и производители.

Наращивание объемов импорта происходит через несколько месяцев вступления в феврале в действие полного эмбарго на морские поставки нефти из РФ. Около 15% от общего потребления дизтоплива в блоке обеспечивает российский импорт.

В знак беспокойства по поводу глобальной энергетической безопасности в июле ЕС ослабил санкции против российских государственных предприятий, в частности "Роснефти". Так, европейским компаниям разрешили участвовать в транзакциях с ними по нефти, предназначенной для третьих стран.

Ключевым вопросом экономисты называют то, будут ли американские нефтепереработчики, обычно сосредотачивающиеся на производстве бензина, заинтересованы в высокой наценке в Европе, чтобы производить для региона больше дизельного топлива.

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По данным S&P Global Commodity Insights, разница между ценами на нефть марки Brent и дизельное топливо составляет 35 долларов за баррель по сравнению с 20 долларами за баррель бензина.

При этом напряженный рынок дизельного горючего уже подтолкнул цены к рекордному уровню в ряде стран. К примеру, в Великобритании на 15 июля цены на дизельное топливо на АЗС были близки к историческому максимуму в 197,25 пенса за литр.



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Напоминаем:

Европейский Союз 31 июля преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.