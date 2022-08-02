В ЄС посчитали расходы на смягчение последствий от российско-украинской войны

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Страны еврозоны тратят 0,9% ВВП, чтобы смягчить экономический удар от российского вторжения в Украину – при этом рост ВВП зоны прогнозируется на уровне 0,4%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расчет Европейского центробанка.

Расходы на смягчение последствий российской войны против Украины состоят, в частности, из субсидий на топливо, компенсации резкого роста цен на энергоносители и другие меры поддержки. Всего такие мероприятия будут стоить 19 странам еврозоны в 0,9% своего валового внутреннего продукта.

Несмотря на это, ВВП блока в этом году вырастет всего на 0,4 процентных пункта по прогнозам.

По оценкам ЕЦБ, в 2022-2024 годах стимулирующие меры, принятые в ответ на российско-украинскую войну, прибавят чуть менее 0,4 п.п. до роста и сдержат инфляцию не более чем на 0,1 п.п.

Также отмечается, что половина расходов поддержки была направлена на поддержание потребления ископаемого топлива в краткосрочной перспективе, тогда как только минимальная часть средств способствовала переходу к "зеленой" экономике.

"В будущем… следует прилагать усилия, чтобы усилить компенсации, связанные с энергетикой, для наиболее уязвимых домохозяйств", – отмечает ЕЦБ. "Более того, стимулы должны быть направлены на уменьшение использования ископаемого топлива и зависимости от российских энергоносителей, и при этом сохранить здоровую ситуацию с государственными финансами".

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