Європейські виробники стурбовані своїми перспективами через "газову кризу"

Рівень впевненості серед промисловості у ЄС у липні впав до мінімуму за 17 місяців, адже побоювання щодо дефіциту енергії та постійних збоїв у логістичних ланцюгах серйозно тиснуть на сектор.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані опитування Єврокомісії.

З чотирьох найбільших економік лише показники для Німеччини були вищими за регіональні. Якщо дивитися на єврозону, то лише в трьох країнах – Австрії, Фінляндії та Нідерландах – керівники бізнесу були більш оптимістичними, ніж в середньому у зоні.

Попри те, що побоювання споживачів щодо інфляції досі завищені, цього місяця очікування щодо відпускних цін знизилися. Виробники, які з початку пандемії коронавірусу постійно прогнозували зростання цін, тепер кажуть, що вони послабляться протягом наступних кількох місяців.

Економісти та ринки побоюються, що стрімка інфляція та можливе відключення електроенергії Росією загрожують країнам ЄС рецесією. Компанії вже страждають від проблем із постачанням, які виникли під час пандемії та посилилися війною РФ проти України.

Представники промисловості у двох третинах єврозони назвали відсутність попиту та брак сировини основними факторами, які впливають на їх здатність працювати на повну потужність.

Показники експорту єврозони також повільно падає з річного максимуму. Зазначається, що перспективи продажу за кордоном дещо покращилися, оскільки євро ослаб. Наразі очікування щодо розвитку експортних замовлень протягом наступних трьох місяців, які різко впали після російського вторгнення в Україну в лютому, майже відповідають середньому регіональному показнику за останні роки.