Глава инспекции градостроительства: "Нам удалось оторвать строительный рынок от бэк-офисов ГАСИ"

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Глава Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос считает, что инспекции удалось оторвать строительный рынок от сети бэк-офисов ГАСИ, выступавших посредниками в корпуционных схемах.

Об этом Кривонос рассказал в интервью Экономической правде.

Он считает, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) была "последним звеном в длительной цепи коррупции".

Рассмотрение документов растягивали на месяцы, формализовали основания для отказа, закрывали глаза на нарушения – все это точно было. Вот на этом этапе сформировалась основная коррупционная цепь, которая накапливалась", – говорит руководитель созданной в 2021 году ГИАГ.

"По оценкам экспертов, объем теневого "кэша" вокруг этой темы оценивался сотнями миллионов долларов, которые оседали в руках чиновников".

Кривонос рассказал, что первой задачей, вставшей с запуском ГИАГ, было полностью разрушить схему "X долларов за квадрат". Для этого проводились встречи с девелоперами и заказчиками строительства, в ходе которых он убеждал рынок, что работа ГИАГ прозрачна и прогнозирована.

"Считаю, что такими действиями и активной позицией нам удалось оторвать строительный рынок от сети бэк-офисов", - подчеркнул глава ГИАГ.

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Больше о работе ГИАГ, балансе интересов общества и бизнеса и большом восстановлении страны читайте в интервью: Председатель Госинспекции градостроительства: Лоббировать интересы строящих людей – большая честь

Напоминаем:

Кабмин 15 сентября в прошлом году принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), вместо ГАСИ начнет работу новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).