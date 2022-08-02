Саудовская Аравия рекордно увеличила экспорт нефти за последние два года – Bloomberg

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Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до самого высокого уровня с апреля 2020 года на фоне международного давления с целью обуздать высокие цены на нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным отслеживания танкеров, в прошлом месяце зарегистрированные морские поставки из королевства составляли около 7,5 млн баррелей в день. В июне морские поставки составляли 6,6 млн баррелей в день.

Таким образом экспортные поставки Саудовской Аравии увеличились на 13,6%.

По данным агентства, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай - основной пункт назначения - в июле подскочили в среднем до 1,65 млн баррелей в день.

Поставки в Индию впервые с апреля 2020 превысили 1 млн баррелей в день.

В то же время экспорт в США снизился на 11% к июню - до 371 тыс. баррелей в день, в Японию - на 18%, до 903 тыс. баррелей в день.

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