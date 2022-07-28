Все разделы
Укр / Рус

Саудовская Аравия собирается рекордно повысить цены на нефть – Bloomberg

Четверг, 28 июля 2022, 12:46 - Экономическая правда

Саудовская Аравия поднимет цену на основной сорт нефти – Arab Light – для азиатских покупателей, несмотря на прогнозы, что нефтяной рынок в сентябре может наоборот просесть.

Об этом сообщает Bloombreg.

Ожидается, что крупнейший мировой экспортер сырой нефти оценит Arab Light для Азии на уровне 10,80 долларов США за баррель.

В то же время трейдеры говорят, что падение маржи для азиатских переработчиков означает, что такое повышение может снизить любые запросы на дополнительные баррели.

В начале июля госкомпания Saudi Aramco сообщила, что в августе Arab Light будет стоить для азиатских покупателей на $9,3 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая. Таким образом, повышение цен может составить $1,5 за баррель.

Трейдеры отмечают, что рентабельность азиатских НПЗ снижается и рост цены на саудовскую нефть может ограничить спрос на нее. Уже в октябре, по их мнению, стоимость ближневосточной нефти может снизиться.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Цены на нефть поднялись более чем на 1 доллар за баррель в четверг благодаря повышению склонности к риску среди инвесторов на фоне снижения запасов нефти и возобновлению спроса на бензин в США.

нефть Саудовская Аравия
Материалы по теме
Shell оценил чистые затраты от продажи АЗС и завода в России в 83 миллиона долларов 28 июля 2022, 10:41
Цены на нефть выросли: причины 28 июля 2022, 09:38
G7 хочет договориться о крайней цене на нефть в декабре – СМИ 27 июля 2022, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте