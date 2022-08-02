Минагро согласовало первые четыре гранта на развитие садоводства: кто получил
Министерство аграрной политики издало первые четыре приказа о предоставлении гранта для закладки садов и ягодников на общую сумму 16,8 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минагро.
"За последний месяц Ощадбанк обработал заявки от 61-го агропредприятия и в результате передал на рассмотрение Минагрополитики 40 из них: 33 – на развитие садоводства, 7 – теплиц. Рабочие группы министерства уже обработали 23 заявки и по четырем вышеупомянутым согласовали предоставление гранта. на рассмотрении находится еще 1 заявка на получение гранта для создания или развития тепличного хозяйства и 16 – на закладку сада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гранты из теплиц позволяют агропредпринимателям привлечь до 7 млн грн, под закладку садов – до 10 млн грн. В целом на программу государство выделит 16 млрд грн.
"Агро всегда было драйвером развития украинской экономики. И сегодня во время постоянных вызовов для нашей страны время именно эта отрасль может и готова стать основой для развития малого и среднего предпринимательства в Украине", - заявил министр Николай Сольский.
В июне правительство положило начало финансовой поддержке бизнеса в рамках правительственной программы "еРабота". Предприниматели могут получить правительственные гранты на обучение, создание и развитие собственного дела.
Министерство аграрной политики курирует два направления, касающиеся развития садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства.
Каждую заявку Минагрополитики прорабатывает в течение 10 рабочих дней после поступления от Ощада.
Гранты получат:
- ООО "Бонелет" (Одесская область, владелица – Елена Яцун);
- ООО "Сад Переяслава" (Киевская область, владельцы – Виктор Шеремета и Сергей Сиворко);
- ООО "Органик Запад-групп" (Львовская область, владельцы - Роман Мельник, Юрий Чернобай и Тарас Калита);
- ФХ "Ржаные поля" (Ивано-Франковская область, владелец – Владимир Чумбей).
Напомним:
Предприниматели в рамках программы "Работа" могут получить компенсацию для создания собственного садового хозяйства площадью до 25 га.
Экономическая правда