Минагро согласовало первые четыре гранта на развитие садоводства: кто получил

Министерство аграрной политики издало первые четыре приказа о предоставлении гранта для закладки садов и ягодников на общую сумму 16,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минагро.

"За последний месяц Ощадбанк обработал заявки от 61-го агропредприятия и в результате передал на рассмотрение Минагрополитики 40 из них: 33 – на развитие садоводства, 7 – теплиц. Рабочие группы министерства уже обработали 23 заявки и по четырем вышеупомянутым согласовали предоставление гранта. на рассмотрении находится еще 1 заявка на получение гранта для создания или развития тепличного хозяйства и 16 – на закладку сада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гранты из теплиц позволяют агропредпринимателям привлечь до 7 млн ​​грн, под закладку садов – до 10 млн грн. В целом на программу государство выделит 16 млрд грн.

"Агро всегда было драйвером развития украинской экономики. И сегодня во время постоянных вызовов для нашей страны время именно эта отрасль может и готова стать основой для развития малого и среднего предпринимательства в Украине", - заявил министр Николай Сольский.

В июне правительство положило начало финансовой поддержке бизнеса в рамках правительственной программы "еРабота". Предприниматели могут получить правительственные гранты на обучение, создание и развитие собственного дела.

Министерство аграрной политики курирует два направления, касающиеся развития садоводства, ягодничества и виноградарства и тепличного хозяйства.

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Каждую заявку Минагрополитики прорабатывает в течение 10 рабочих дней после поступления от Ощада.

Гранты получат:

ООО "Бонелет" (Одесская область, владелица – Елена Яцун);

ООО "Сад Переяслава" (Киевская область, владельцы – Виктор Шеремета и Сергей Сиворко);

ООО "Органик Запад-групп" (Львовская область, владельцы - Роман Мельник, Юрий Чернобай и Тарас Калита);

ФХ "Ржаные поля" (Ивано-Франковская область, владелец – Владимир Чумбей).

Напомним:

Предприниматели в рамках программы "Работа" могут получить компенсацию для создания собственного садового хозяйства площадью до 25 га.

Экономическая правда