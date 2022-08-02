Шольц считает правильным возвращение Канадой турбины для "Северного потока-1"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает верным возвращение Канадой газовой турбины для Nord Stream 1, и добавил, что западные санкции остаются в силе.

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Решение о поставке турбины вряд ли является услугой "Газпрому". Это сильный знак поддержки Германии и Европы, а также поддержки солидарности среди ближайших союзников для долгосрочной поддержки Украины", - заявил Шольц.

Он добавил, что ослабление Германии и Европы не поможет Украине.

Также Шольц сказал, что такое решение забрало у России повод объяснять уменьшение объемов снабжения газа техническими причинами, обвинять в этом именно санкции.

"Помимо этого, наши санкции остаются в силе. Они работают. Производственные возможности России стремительно падают, ее экономика находится в рецессии, а доступ к жизненно важным товарам существенно ограничен", - добавил канцлер ФРГ.

По его словам, союзники "нацелились" на дополнительные сектора и закрывают лазейки обхода ограничительных мер.

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Напомним:

Немецкая компания Siemens Energy заявила, что турбина, якобы необходимая "Газпрому" для восстановления полноценной работы "Северного потока", готова к отправке, однако российская сторона не предоставляет необходимые разрешительные документы.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение этой турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции.

По данным Германии, турбина, о которой идет речь, должна использоваться в сентябре.

Российский "Газпром" заявил, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

Российский "Газпром" объявил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, поставки "Северным потоком-1" с 27 июля будут не более 33 млн кубов в сутки.