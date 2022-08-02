Британский суд отказался разморозить счета Авена на 1,5 миллиона фунтов

Суд в Лондоне отклонил ходатайство российского миллиардера Петра Авена об отмене замораживания двух счетов на сумму около 1,5 млн. фунтов стерлингов.

Об этом пишет Evening Standard со ссылкой на материалы суда.

Приказы о замораживании счетов были вынесены после того, как британское Нацагентство по борьбе с преступностью получило доказательства, что счета использовались от имени Авена для покупки и продажи роскошных автомобилей и других операций, нарушающих наложенные на него санкции.

Авен, имеющий коллекцию произведений искусства на 300 миллионов фунтов стерлингов и состояние, оцениваемое более чем в 4 миллиарда фунтов стерлингов, отрицает обвинения и добивается отмены приказов о замораживании.

Суд отказался сделать это, указав, что NCA требуется больше времени для проведения расследования.

Он также заявил, что в рамках расследования ведется проверка относительно жены Авена Екатерины, которая оплачивала его расходы после попадания под санкции. Ежемесячные расходы миллиардера оцениваются в 140 тысяч фунтов. Суд заявил, что данных о том, что жена Авена располагала независимыми источниками таких средств, нет.

Напомним:

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Лондонский суд ослабил ограничения, наложенные на банковские счета подсанкционного российского миллиардера Петра Авена, которые были использованы для оплаты расходов в его лондонском особняке.

Великобритания расследует, нарушил ли санкции российский олигарх Петр Авен, что может стать первым таким расследованием с начала войны в Украине. В мае власти провели обыск в британском доме Авена и проверяют его денежные переводы в Британию.

Ранее о том, что российский олигарх Петр Авен подозревается в нарушении британских санкций в части своих месячных расходов, писали и российские пропагандистские СМИ.

Тогда сообщалось, что против него возбуждены уголовные производства.

Из-за наложенных Британией санкций, Авен может ежемесячно тратить не более 2,5 тысяч фунтов.

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Экономическая правда