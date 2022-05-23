Российский олигарх Авен мог нарушить санкции Британии – росСМИ
Российский олигарх Петр Авен подозревается в нарушении британских санкций в части своих месячных расходов, против него возбуждены уголовные производства.
Об этом пишет пропагандистское кремлевское СМИ ТАСС со ссылкой на источник из окружения олигарха.
Из-за наложенных Британией санкций, Авен может ежемесячно тратить не более 2,5 тысяч фунтов.
"В Великобритании в отношении Авена возбуждено уголовное дело. Статья - нарушений санкций", - сказал собеседник. Хотя Авен может тратить не более 2,5 тысяч фунтов в месяц, британские власти считают, что он тратит гораздо больше, ведь образ его жизни несоразмерен с денежными ограничениями.
Напоминаем:
В марте Британия решила применить санкции против олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена из-за агрессии РФ против Украины. Вместе они являются соучредителями и акционерами группы LetterOne, а также Альфа-групп, в которую входит Альфа-банк.
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