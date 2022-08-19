Банкам разрешили продавать клиентам банковские металлы

Национальный банк с 20 августа разрешил банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях – раньше это могли делать только там, где был риск оккупации.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Банки осуществляют такую продажу в пределах остатка банковских металлов в кассе банка по состоянию на 19 августа. Дополнительно в этот остаток включается объем превышения покупки банковских металлов с физической поставкой над объемом их продаж, начиная с 19 августа и в течение последующих операционных/рабочих дней.

В НБУ отмечают, что учитывая указанные ограничения, такие операции не будут оказывать давления на международные резервы Украины.

По оценкам Национального банка, такое решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.

Кроме того, для однозначной трактовки норм постановления Национальный банк уточнил, что банки при продаже безналичной иностранной валюты гражданам с последующим размещением на депозит от трех месяцев могут устанавливать курс этой операции самостоятельно.

До сих пор банки могли продавать клиентам банковские металлы только в тех отделениях, которые расположены на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством-агрессором.

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Напоминаем:

В конце июля НБУ разрешил украинцам покупать безналичный доллар в пределах эквивалента 50 тысяч гривен в месяц с последующим размещением валюты на депозит.

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