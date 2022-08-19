"Газпром" снова временно останавливает прокачку газа через "Северный поток"

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Российский "Газпром" на три дня прекратит поставки газа в Европу через газопровод "Северный поток" - говорит, что будет проводить техническое обслуживание.

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома"

Как утверждают в компании, 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции Портовая будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Работы будут выполняться совместно со специалистами компании Siemens.

Газпром говорит, что регламентные работы нужно проводить каждые 1000 часов согласно технической документации компании Siemens. Они включают осмотр корпуса на наличие повреждений и его очистку, обзор систем масляного обеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек и т.п.

"На период технического обслуживания ГНА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет прекращен на трое суток", - говорится в заявлении. "Газпром" утверждает, что после окончания работ и при отсутствии технических неисправностей поставки газа возобновят до 33 млн кубов в сутки.