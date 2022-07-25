"Газпром" скорочує поставки газу в ЄС "Північним потоком-1" до 20% від потужності

Російський "Газпром" оголосив, що зупиняє експлуатацію ще однієї турбіни Siemens, поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу.

Про це йдеться у повідомленні російського газового монополіста в Telegram.

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", - йдеться у заяві.

"Добова продуктивність КС "Портова" з 07:00 МСК 27 липня становитиме до 33 млн куб. м на добу", - заявили в "Газпромі".

Таким чином, "Газпром" знизить обсяги постачання газу до Європи газопроводом "Північний потік" до 33 млн кубометрів на добу - це приблизно 20% від планової потужності (167 млн кубометрів).

На цьому тлі ціна газу в Європі, за даними біржі ICE Futures, різко зросла до 1860 доларів за тисячу кубометрів, пише "Інтерфакс-Україна".

Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

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При цьому турбіна досі не дісталася Росії, оскільки вона відмовилася погоджувати параметри її ввезення. "Газпром" стверджує, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.

Нагадаємо, після технічного обслуговування "Північного потоку-1" минулого тижня знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом, але на рівні 40% від заявленої потужності.

Економічна правда