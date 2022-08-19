Сеть АЗС AMIC Energy назвала незаконным арест ее имущества: угрожает международными судами

Сеть АЗС AMIC Energy назвала незаконным и безосновательным арест ее имущества и пригрозила Украине международными судами.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания утверждает, что Бюро экономической безопасности безосновательно обвинило ее как в уклонении от уплаты налогов, так и в связях с Россией.

"Мы считаем оба обвинения безосновательными и необоснованными, а в действиях БЭБ видим признаки умышленного противозаконного давления на иностранного инвестора. Мы категорически отклоняем произвольные обвинения БЭБ и будем обжаловать незаконное решение об аресте в апелляционной инстанции", - говорится в заявлении.

"Попытка обосновать арест имущества "налоговыми нарушениями" "АМИК УКРАИНА" выглядит особенно абсурдной с учетом данных Государственной налоговой службы Украины, согласно которым наша компания входит в пять крупнейших налогоплательщиков на 1 литр проданного топлива.

Не менее надуманной и безосновательной аргументация БЭБ относительно якобы российских бенефициаров АМИК УКРАИНА: в материалах следствия, с которыми удалось ознакомиться нашим юристам, обвинения в наличии связей с гражданами страны агрессора обосновываются шокирующей "безоговорочной доказательством" , опубликованной в 2017 году", – говорится в позиции компании.

На самом деле, заявляют в AMIC, ее владельцами являются граждане Австрии Гюнтер Майер, Йоханнес Клезль-Норберг, Андреас Зернетц и британец Гиллен Филипп Эндрю.

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"Если нам, как австрийскому инвестору, и нашей репутации будет нанесен ущерб, мы будем защищать свои права как на национальном, так и межгосударственном уровне, включая, в случае необходимости, с подачей исков в международный инвестиционный арбитраж и в ЕСПЧ", - заявил управляющий директор Гюнтер Майер.

Напомним:

Суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, связанных с РФ – речь идет о сети АЗС Amic, когда-то принадлежавшей российскому "Лукойлу".

В БЭБ заявляют, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания. По данным источников ЭП, речь идет о российской нефтяной компании "ЛУКойл". В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.

В 2014 году "ЛУКойл" продал свою сеть АЗС и нефтебаз австрийской фирме AMIC Energy, одним из основателей которой оказался бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа".

В 2015 году ПИИ "Лукойл-Украина" изменило название на AMIC Ukraine.

Экономическая правда