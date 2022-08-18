Суд арестовал АЗС и акции сети Amic Energy

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Суд наложил арест на 308 объектов одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, которая связана с РФ – речь идет о сети АЗС Amic, когда-то принадлежавшей российскому "Лукойлу".

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Среди попавших под арест – автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего 308 объектов недвижимости. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн. грн.

Хотя БЭБ не разглашает название сети, по данным источников ЭП речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому "Лукойлу".

Сотрудники БЭБ выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний, ведущих деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

Следствие установило, что должностные лица предприятий на протяжении 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам.

Оба предприятия декларировали убыточную деятельность, и при этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

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Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн. гривен.

Также БЭБ установило, что в течение 2016-2021 годов указанные предприятия выплачивали дивиденды в пользу компаний-нерезидентов, конечными бенефициарными собственниками которых являются государство РФ и российская компания. По данным источников ЭП, речь идет о российской нефтяной компании "ЛУКойл". В результате такой деятельности были легализованы денежные средства на сумму более 1 млрд гривен.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы.

Досудебное расследование по уголовному производству по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ), осуществляют детективы БЭБ при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора во взаимодействии с Госналоговой.

Напоминаем:

В 2014 году "ЛУКойл" продал свою сеть АЗС и нефтебаз австрийской фирме AMIC Energy, одним из основателей которой оказался бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа".

В 2015 году ПИИ "Лукойл-Украина" изменило название на AMIC Ukraine.