Суд отменил арест имущества и уставного капитала, связанного с РФ "Карпатнефтехима"

Шевченковский райсуд Киева отменял решение об аресте имущества и уставного капитала "Карпатнефтехима" - решение суда о снятии ареста с активов "Карпатнефтехима" обжалованию не подлежит.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на решение суда от 18 августа.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство юриста компании KARPATY CHEMICAL B.V., контролирующей предприятие.

Напомним:

Ранее по ходатайству прокуратуры суд наложил арест на корпоративные права предприятия, одного из крупнейших производителей органических химических веществ в Украине, на сумму более 2,3 млрд. грн., а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия.

Отмечалось, что сотрудники БЭБ разоблачили предприятие, которое в течение 2017-2022 годов уклонилось от уплаты налогов на сумму более 3 млрд грн.

Также следствие установило, что должностные лица компании противоправно перечислили в пользу юридического лица, подконтрольного российской нефтяной компании, средства на сумму более 5 млрд грн с целью их легализации.

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Сообщение Офиса генпрокурора проиллюстрировано фото главного офиса "Карпатнефтехима", ранее принадлежавшего российскому "Лукойлу". Правоохранители называют компанию одним из крупнейших производителей органических химических веществ, подконтрольным российской нефтяной компании из десятки крупнейших в мире.

В феврале 2017 года "Лукойл" закрыл операцию по продаже своего последнего актива в Украине - завода "Карпатнефтехим". После начала большой войны Карпатнефтехим остановил работу.

В настоящее время "Карпатнефтехим" принадлежит нидерландской компании Karpaty Chemical. Ее бенефициары Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий приобрели химический завод у "Лукойла" после того, как он попал под санкции.

Основателем и совладельцем российской нефтяной компании "Лукойл" является Вагит Алекперов, покинувший совет директоров и досрочно сложивший полномочия главы компании из-за санкций.

В середине апреля Алекперов попал в список санкций Великобритании. Forbes Russia оценивает его состояние в 10,5 млрд дол.

Экономическая правда