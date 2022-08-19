"Нафтогаз получил разрешение от АМКУ приобрести Славутицкую ТЭС

Антимонопольный комитет разрешил дочернему предприятию "Нафтогаз Биоэнергия" (НАК "Нафтогаз Украины") приобрести "Славутицкую ТЭС".

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Такое решение АМКУ принял на заседании 18 августа. Речь идет о приобретении доли в уставном капитале ООО "Славутицкая ТЭС", что обеспечивает превышение 50 процентов в высшем органе управления общества.

"В целом Комитет рассмотрел три заявления о предоставлении разрешения на концентрацию, два из которых являются промежуточными этапами третьей концентрации – приобретение Группой "Нафтогаз Украины" ООО "Славутицкая ТЭС".

Согласно информации заявителей, "Славутицкая ТЭС" будет производить электрическую энергию и производить и поставлять тепловую энергию в территориальных границах города Славутич (Киевская область). В то же время, на сегодняшний день энергообъект не осуществляет хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

В настоящее время на "Славутицкой ТЭС" продолжается строительство и ведение в эксплуатацию энергогенерирующих мощностей: когенерационной установки (комплекс оборудования, работающего по способу комбинированного производства электрической и тепловой энергии) и котельной, работающей с использованием альтернативных источников энергии - биомассы.

"Таким образом, введение "Славутицкой ТЭС" в эксплуатацию позволит отказаться от сжигания газа для производства энергии, в пользу возобновляемых источников.

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Как следствие, местная энерго- и теплогенерация будет независимой от поставки газа и его стоимости, что обеспечит усиление энергетической безопасности Украины и улучшит состояние окружающей среды", - добавляют в АМКУ.

Проанализировав материалы заявлений, в Комитете решили, что концентрации не приводят к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставили соответствующие разрешения.

Напомним:

Антимонопольный комитет разрешил передать "Нафтогазу" пакеты акций шести теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), однако НАК должен соблюсти определенные условия после 1 августа.

Экономическая правда