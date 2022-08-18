Цены на газ в Европе снова держатся выше 2500 долларов

Газовые контракты в Европе снова превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров из-за вызванного Россией газового кризиса – это в 11 раз выше, чем газ обычно стоит в это время года.

Об этом сообщает Bloomberg, данные биржи ICE.

Базовый контракт с поставкой в сентябре вырос в четверг на 6,7% до 241 евро за МВт-час или около 2570 долларов за тысячу кубометров. Это выше предыдущего дневного ценового максимума, установленного в начале марта, когда вторжение России в Украину всколыхнуло рынки.

В то же время котировки краткосрочно подскочили до 270 евро за МВт-час, или 2876 долларов за тысячу кубометров, что является действующим рекордом.

Цены на газ сейчас примерно в 11 раз выше, чем обычно в соответствующее время года, а расходы домохозяйств и компаний, которые сталкиваются с худшей инфляцией за десятилетия, резко возрастают.

Европа уже потеряла примерно половину своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год из-за высоких цен на энергоносители, и все большее количество заводов планируют прекратить работу.

Кризис энергоснабжения продолжает поражать регион на фоне признаков того, что топливо становится слишком дорогостоящим для промышленного использования и производства электроэнергии из-за прекращения поставок из России.

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Европа, вероятно, будет активно использовать свои запасы, если ограничение импорта из России будет продолжаться в течение зимы. Это означает низкие запасы в конце отопительного сезона и новый цикл пополнения мощностей летом.

"Тем более важно, чтобы все понимали: речь идет не об одной зиме, а, по меньшей мере, о двух", — сказал Клаус Мюллер, президент Федерального сетевого агентства Германии BNetzA. "И следующая зима может быть еще труднее".

Напоминаем:

Котировки газовых фьючерсов на бирже во вторник превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубов после того, как российский Газпром "спрогнозировал" цены на газ более чем в 4000 долларов зимой.

В конце июля газ уже дорожал до 2300 долларов за тысячу кубов после заявления Газпрома об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens, в результате чего поставки по "Северному потоку-1" с 27 июля будут не более 33 млн кубов в сутки. Это – примерно 20% от плановой мощности газопровода в 167 млн кубометров.