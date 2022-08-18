Турция резко снизила ставку несмотря на стремительный рост инфляции.

Центральный банк Турции снизил свою ключевую ставку после семимесячной паузы вопреки ожиданиям экономистов и, несмотря на стремительный рост инфляции в стране.

Об этом сообщает Bloomberg.

Комитет по денежно-кредитной политике во главе с главой Центробанка Сахапом Кавчиоглу снизил ставку до 13% в четверг после того, как она удерживалась на уровне 14% в течение последних семи месяцев.

Агентство Bloomberg опросило 21 экономиста, из которых ни один не ожидал изменений в ставке. Турецкая валюта упала примерно на 1% против доллара, прежде чем компенсировать потери.

Согласно заявлению, Комитет дал понять, что не начинает цикл смягчения монетарной политики, заявив, что "обновленный уровень учетной ставки достаточен по текущим прогнозам".

Внезапное возобновление монетарного стимулирования менее чем за год до выборов отражает решимость турецких властей выполнить июньское обещание президента Реджепа Таипа Эрдогана по поводу продолжения снижения ставок.

Вероятно, что увеличение более 10 млрд долларов валютных резервов Турции за последние две недели после перевода Россией кошек на строительство атомной электростанции придало Центробанку уверенность, что он сможет удержать давление приближения пиковой инфляции.

ВИДЕО ДНЯ

Кавчиоглу обвинил глобальный рост цен на сырье, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину. Сейчас центральный банк ожидает, что инфляция достигнет максимума около 85% нынешней осенью, а к концу года будет около 60%, что в 12 раз превышает целевой показатель.

Напоминаем:

Стремительный рост инфляции в Турции продолжается – в июле потребительская инфляция ускорилась до 79,6% в годовом исчислении по сравнению с 78,6% в июне.

Среди причин роста цен называют политику президента Турции Эрдогана по снижению процентных ставок для ускорения экономического роста, начатую в 2018 году.

Это сделали вопреки совету главы центрального банка, что привело к падению курса лиры к рекордно низкому уровню и росту расходов в стране, что зависит от импорта материалов и энергии. С тех пор Эрдоган уволил трех руководителей центрального банка.