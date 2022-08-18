Starbucks в России стал Stars Coffee: на логотип дорисовали кокошник
Четверг, 18 августа 2022, 15:55 -
В России сеть кофеен Starbucks переименовали в Stars Coffee и несколько изменили логотип.
Об этом стало известно из Instagram одного из совладельцев сети российского рэпера Тимати.
С логотипа американской сети кофеен убрали русалку, зато изобразили женщину в кокошнике.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что кофейни американской сети Starbucks в России может купить местный ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.
Впоследствии американская компания продала свой российский бизнес Пинскому, который приобрел его вместе с Тимати и компанией Синдика.
Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks заявила в мае, что выйдет с российского рынка спустя почти 15 лет работы.
ВИДЕО ДНЯ
Starbucks в России имела 130 точек, в которых работало почти 2000 человек.