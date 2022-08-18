Starbucks в России стал Stars Coffee: на логотип дорисовали кокошник

instagram @timatiofficial

В России сеть кофеен Starbucks переименовали в Stars Coffee и несколько изменили логотип.

Об этом стало известно из Instagram одного из совладельцев сети российского рэпера Тимати.

С логотипа американской сети кофеен убрали русалку, зато изобразили женщину в кокошнике.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что кофейни американской сети Starbucks в России может купить местный ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский.

Впоследствии американская компания продала свой российский бизнес Пинскому, который приобрел его вместе с Тимати и компанией Синдика.

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks заявила в мае, что выйдет с российского рынка спустя почти 15 лет работы.

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Starbucks в России имела 130 точек, в которых работало почти 2000 человек.





