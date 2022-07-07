Starbucks знайшла покупця на свій російський бізнес – ЗМІ

Кав'ярні американської мережі Starbucks у Росії може купити місцевий ресторатор, засновник компанії Pinskiy&Co Антон Пінський.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на консультантів, які знають про це від американської компанії. Інформацію підтвердив один із знайомих Пінського, але не сам він.

Зазначається, що новий власник повинен буде провести ребрендинг мережі.

"Першим про можливу зміну власника кав'ярень написав у своєму Telegram-каналі ресторанний інвестор Олександр Сисоєв", - йдеться у статті.

За словами Сисоєва, Пінський "забере більшу частину локацій мережі Starbucks і побудує свою власну мережу міських кафе/кав'ярень". Інвестор додав, що засновник компанії Pinskiy&Co придбає не точки в торгових центрах, а "найцікавіші місця на перших лініях".

За словаи джерел видання, угоду планують закрити до кінця липня, у 20-х числах.

До неї увійдуть права оренди на всі площі кав'ярень Starbucks з ремонтом, але без можливості використання продукції та технологій американської компанії, та приміщення у торговому центрі "Пушкіно Парк" (перебуває у власності).

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Сам Пінський інформацію про угоду не підтвердив, а запити до Starbucks та Федеральної антимонопольної служби (ФАС) залишилися без відповіді.

Генеральний директор "Infoline-аналітики" Михайло Бурмістров оцінив угоду з купівлі всього російського бізнесу Starbucks у суму не більше 700 млн рублів через суттєвий дисконт.

Оцінка глави ритейл-департаменту CORE.XP Марини Малахатько вище - від 1,6 млрд рублів до 3 млрд залежно від структури угоди та пакету.

Нагадаємо:

Найбільша у світі мережа кав'ярень Starbucks заявила у травні, що вийде з російського ринку через майже 15 років роботи.

Економічна правда