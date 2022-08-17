Bloomberg: Apple представит iPhone 14 в начале сентября, что в нем нового

Техгигант Apple планирует 7 сентября провести презентацию новой линейки iPhone 14 и Apple Watch Series 8.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.

Стандартный iPhone 14 будет выглядеть похожим на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой мини версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это впервые, когда Apple выпустит iPhone не Pro-версию с дисплеем такого размера.

В то же время, компания планирует существенные изменения для линейки iPhone 14 Pro. Apple избавится от "челки" на экране и заменит его отверстием в форме таблетки для датчиков Face ID и отверстием для камеры. Компания также добавит более быстрый чип в iPhone 14 Pro, а для обычных моделей сохранит чип A15 с iPhone 13.

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Самые значительные изменения в iPhone 14 Pro касаются камеры, которая может казаться потребителям немного больше. Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру вместе с 12-мегапиксельной сверхшироугольной и телефото сенсорами. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы.

Для последних часов Apple, известных как Series 8, Apple придаст функции женского здоровья и датчик температуры тела. Стандартные часы будут выглядеть подобно Series 7, но новая профессиональная модель ориентирована также на поклонников спорта.

Часы будут иметь больший дисплей, крепкий титановый корпус, новые функции отслеживания физической активности и большее время автономной работы. Компания также планирует новый Apple Watch SE, недорогие смарт-часы со более быстрым чипом.

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Также в сентябре планируется запуск iOS 16 и watchOS 9, а в октябре компания планирует выпустить macOS Ventura вместе с iPadOS.

Напоминаем:

В сети появились фото нового iPhone, на котором "челка" с датчиками и фронтальной камерой уменьшили до небольшого овального отверстия по центру.