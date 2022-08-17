Новости 17 августа: Боголюбов отсудил у Приватбанка гостиницу "Мир", когда запустят пятый энергоблок РАЭС

О Привате. Верховный Суд отказал Приватбанку в удовлетворении требований по кассации и лишил банк права собственности на гостиницу "Мир" в Киеве в пользу связанных с экс-владельцем банка Боголюбовым компаний

Об энергетике. "Энергоатом" намерен построить по технологии АР1000 американской компании Westinghouse и ввести в эксплуатацию пятый энергоблок Ровенской АЭС к 2032 году.

О банках. С 1 сентября виртуальный monobank повысит тариф на снятие наличных с нынешних 0,5% до 0,9% из-за повышения платежных систем межбанковского тарифа возмещения за снятие наличными клиентами.

О рецессии. Суверенный фонд богатства Норвегии, являющийся крупнейшим в мире государственным фондом богатства, зафиксировал за первую половину года наибольшие по существу долларовые потери из-за волатильности на мировых рынках.

О налогах. В Украине обсуждается проект налоговой реформы, предусматривающий единую ставку налога на прибыль, доходы физлиц и добавленную стоимость на уровне 10%

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