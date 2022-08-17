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Акции "Манчестер Юнайтед" ненадолго подскочили на 17% после шутки Маска о приобретении клуба

Среда, 17 августа 2022, 16:52 - Алексей Павлыш

Акции английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" ненадолго выросли на 17% на премаркете на Нью-Йоркской бирже в среду после того, как миллиардер Илон Маск пошутил о приобретении клуба.

Об этом пишет CNBC.

Позже ценные бумаги потеряли рост и по состоянию на 15.50 по киевскому времени цена одной акции клуба на премаркете составляла $13,5 при росте в 5,63%. На закрытии торгов 16 августа акция "Манчестер Юнайтед" обошлась в $12,78.

Ранее Маск написал в Twitter, что покупает "Манчестер Юнайтед". На вопрос подписчиков он уточнил, что к его заявлению не стоит относиться серьезно.

"Это давняя шутка в Твиттере. Я не покупаю никаких спортивных команд", - написал он. Маск также добавил, что "подрабатывает стендапом".

Позже он признал, что если бы покупал футбольный клуб, это был бы "Манчестер Юнайтед". "Они были моей любимой командой в детстве", – подчеркнул миллиардер.

Исходя из последней биржевой оценки клуба, покупка "Манчестер Юнайтед" обошлась бы в Маску около 2 миллиардов долларов. "Манчестер Юнайтед" отказался комментировать CNBC этот вопрос.

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Напомним:

Самый богатый человек мира, гендиректор Tesla Илон Маск написал у себя в Twitter, что покупает футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", но позже уточнил, что это шутка.

Экономическая правда

Маск футбол спорт акции
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