Rutube по требованию Apple ограничил распространение контента российских государственных СМИ

Российский видеохостинг Rutube решил ограничить загрузку программы для iOS только Россией – раньше Apple требовал сделать программу доступной только для россиян или удалить контент государственных СМИ.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на пресс-службу российского сервиса.

Компания сообщила в своем Telegram-канале, что возможность загрузки программы на iPhone сохранится для пользователей в России, за пределами России они смогут смотреть видеоконтент в веб-версии.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple требует от Rutube удалить из его программы контент российских государственных СМИ, в противном случае американская компания пригрозила удалить программу видеохостинга из App Store. Apple дала руководству Rutube две недели на принятие решения.

В сообщении российской компании отмечается, что "пользователям, загрузившим программу раньше, вероятно, будут доступны обновления".

В сообщении говорится, что каналы российских пропагандистских СМИ и блоггеров, заблокированных на YouTube и представленных на Rutube, в дальнейшем, возможно, будут доступны только на местном российском видеохостинге.

Напомним:

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Apple требует от российского сервиса Rutube удалить контент российских государственных СМИ в мобильном приложении, доступном в 171 стране мира, или сделать его доступным только для российских пользователей.

Экономическая правда