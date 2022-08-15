Apple требует удалить из приложения Rutube контент российских государственных СМИ

Apple требует от российского сервиса Rutube удалить контент российских государственных СМИ в мобильном приложении, доступном в 171 стране мира, или сделать его доступным только для российских пользователей.

Об этом пишет Forbes Russia.

Как заявили в самом Rutube, в противном случае американская компания обещает удалить приложение видеохостинга из App Store.

"Apple предлагает решить проблему модерации программы Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей или удалить контент "state-sponsored media", - говорится в пресс-релизе российского сервиса.

Apple дала руководству Rutube две недели на принятие решения, пообещав в противном случае удалить его приложение из App Store.

Пресс-служба Rutube сообщила, что компания уже ограничила доступ к Rutube в App Store для пользователей из других стран, за исключением России, Казахстана и Белоруссии.

В марте YouTube (принадлежит Google) начал блокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством. Под ограничения попали RT, Sputnik, агенство ТАСС, НТВ, ВГТРК, "Первый канал", "Москва 24" и другие медиа.

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