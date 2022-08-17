Россия до сих пор не забрала турбину для "Северного потока": "копаются" в документах

Турбина Siemens для российского газопровода Северный поток-1 готова к использованию, но все еще остается упакованной и хранится в Мюльгайме-на-Руре.

Об этом пишет агентство dpa.

Спикер Siemens Energy рассказал, что Россия "продолжает копаться в документах с непонятными обоснованиями".

Согласно предоставленной информации, турбину планируют транспортировать грузовым транспортом, поэтому текущие проблемы с обмелением рек на задержку никак не влияют.

Напоминаем:

Российский "Газпром" требует гарантий от Канады, Великобритании и ЕС, что турбины газопровода "Северный поток" не подпадают под экспортные ограничения санкций.

Российская компания "Газпром" в среду заявила, что из-за санкций стран Запада поставка России находившейся в Канаде турбины для "Северного потока" невозможна.

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Ранее сообщалось, что правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

А министр иностранных дел России Сергей Лавров потом пожаловался, что Москва до сих пор не получила должного объяснения по поводу статуса турбины для газопровода "Северный поток-1", обслуживаемой компанией Siemens в Канаде.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.





